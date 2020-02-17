《愛的迫降》昨（16日）晚播出精彩完結篇，男二具承俊（金正鉉飾）領便當，女二徐丹（徐智慧飾）深情告白讓觀眾難過不已，而利正赫(玄彬飾)與尹世理（孫藝真飾）克服禁忌之戀修成正果，其中穿插「愛的便利貼」、「愛的簡訊」甜蜜橋段閃出新高度，也讓該集衝出21.7%的驚人收視率，打破《孤單又燦爛的神－鬼怪》最終回維持4年的冠軍記錄。

最後一集中，利正赫與親信「北韓F5」被移交回國，世理不顧身體趕去南北交界處送行，淚奔哭喊：「你就這樣走了，我要怎麼辦？」讓已經被北韓軍人銬上手銬的利正赫不顧一切回頭奔向世理，差點引發南北韓槍戰，讓劇情一度緊張到最高點。不過在忍痛離別之後，利正赫的「北韓最強老爸」立刻展現霸氣替兒子解決一切顧慮，讓六人返回北韓後的生活一如往昔。

而原本以為鋼鐵直男利正赫回北韓後會就此斷了音訊，不過利尹兩人的戀情就連國情院的人也感動，教會利正赫設定一年份的手機簡訊預約發送，讓世理可以不時收到男方「愛的簡訊」。而原本就是學鋼琴出身的利正赫，終於等到退伍，並被分派到國立交響樂團演奏鋼琴；世理則積極「鋪路」，在瑞士成立古典樂全面教育基金會，最終如願與利正赫在當地重逢。

北韓F5設定討喜，很受觀眾喜愛。

昨晚全劇播畢之後，玄彬所屬經紀公司在IG上貼出一張玄彬彈鋼琴的背影，祝福利正赫同志要幸福一輩子；孫藝真也於今日稍早透過經紀公司表示：「在演世理的過程中，我笑了很多，也哭了很多，比什麼都幸福。非常感謝能夠演出在我演技人生中佔據很大一部分的優秀作品，真心感謝喜愛我們電視劇的各位。多虧大家的幫助，在疲憊時也能堅持到最後」。

正鉉飾演的具承俊領便當，讓觀眾難過不已。

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(中時電子報)