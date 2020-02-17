汽車半導體供應商恩智浦(NXP)宣佈，推出全新S32G汽車網路處理器，S32G處理器可幫助汽車產業轉向高效能、以網域為基礎的車輛架構，並降低軟體複雜性，提高加密安全與行車安全。目前這款S32G已被全球主要OEM採用，並在服務導向閘道器中發揮重要作用，幫助OEM從汽車製造商轉變為車輛數據驅動型服務供應商，藉此拓展商機。

恩智浦表示，數據驅動的新型車輛服務中，未來新一代互聯汽車需要大幅提高效能與通訊安全。S32G處理器安全地管理車輛數據的傳輸，並保護關鍵應用免遭惡意利用，從而將汽車網路安全提升至全新水準。S32G是全球首次將傳統MCU與具備ASIL D功能安全的高效能MPU結合在一顆晶片上，同時整合了網路加速器，相較之前的單一功能晶片，效能得到顯著提升。

隨著車輛朝互聯化、自動化與電子化的方向不斷發展，將會湧現大量基於數據的服務。在恩智浦強大的安全可靠處理技術的支持下，OEM已經開始研究新的商業模式，例如基於車輛使用情況的保險、車輛健康監控與車隊管理服務，此外，S32G並不只是網路處理器。獨特的功能組合使其能夠支援最新的ADAS應用，並提供安全可靠的通訊功能，顯著提升車輛網路的整體整合度。

恩智浦S32處理器系列提供了一個統一架構，包含高效能MCU與MPU，以及針對特定應用的加速器與界面，並且能夠跨應用平台提供相同的軟體環境。在該軟體開發環境中，開發人員能夠重複利用所費不貲的研發成果，從而更快因應不斷變化的車輛架構和嚴苛的產品上市時間需求。該應用平台能夠在汽車的多個應用領域中提供汽車級的品質和可靠性，以及ASIL D功能安全效能。

恩智浦S32架構透過一系列架構創新應對未來汽車發展的挑戰，為了讓汽車製造商能夠以更快的速度，將豐富的乘車體驗與自動駕駛功能推向市場。

(時報資訊)