新竹州廳公廁近日大變身，城市美學風也吹進州廳公廁。（陳育賢攝）

新竹州廳公廁近日大變身，城市美學風也吹進州廳公廁。（陳育賢攝）

新竹州廳整修後的公廁配置有免治馬桶。（陳育賢攝）

新竹市政府近2年爭取超過4000萬，預計改造110座公廁，其中新竹州廳2間廁所近期完成整建，一改過去老舊潮溼，堪稱公務單位最有設計感廁所，也讓公務同仁大為驚喜，如廁空間超美學。

市府行政處長白舒樺指出，新竹州廳原本廁所老舊、排水設施與化糞池老舊易阻塞，陰暗潮溼、清潔不易，加上無障礙空間不足等問題，受到不少洽公民眾詬病，此次特別規畫改善州廳全部公廁，包括重建化糞池、汙水納管、排水，並加強古蹟空間防水，外觀也融入設計感，要讓使洽公民眾與外賓留下好印象。

白舒樺說，新竹州廳本體建築共有4處廁所，其中2處近期整建完成，經過空間重新配置，廁間更大更舒適，內部則有通風、採光、防臭、以及免治馬桶、感應式龍頭等設施，盼提供市更舒適的如廁環境。

此外，這次州廳廁所改善最大亮點不僅硬體全面升級，空間明亮舒適，配色及設計與新竹州廳外牆的紅磚、磨石子地坪相呼應，復古紅色的牆面增添了廁所不同的質感，顛覆民眾對公廁老舊不乾淨的刻板印象，讓民眾息息相關的第1線公務機關門面持續升級，城市美學風吹進新竹州廳的公廁。

(中時 )