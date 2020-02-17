國立金門大學109學年度碩士在職專班招收34名在職人士，即日起至3月2日受理網路報名，只要取得大學學士學位（或同等學力）且具有1年（含）以上工作經驗年資者即可報考，採書面審查與面試。

金大表示，碩士在職專班主要針對在職人士進修所需，來設計相關的實務課程，事業經營碩士在職專班招收企業管理、觀光管理、運動與休閒、工業管理健康照護暨福利等5組共24名學生，而工程科技碩士在職專班則招收工程科技、科技管理2組共10名學生。

金大健康護理學院翁瑞宏院長表示，事業經營碩士在職專班的「健康照護暨福利組」為整合該校健康護理學院長照系、護理系與社工系專業師資，提供對護理、醫療、長照、社會工作與福利等管理專業有興趣之在職相關人士一個優質進修管道，今年度該組招生名額有5名。

另指出，該院與國內各大教學醫院、秀傳醫療體系、衛生福利部金門醫院、新樓醫療體系、廈門長庚醫院、雙連安養中心、悠然山莊等知名健康照護與福利組織進行產學合作，並與各國立大學醫學系、臺北護理健康大學締結合作協議，所培育之學生不僅成為學界與業界搶手的專業人才，也有高達數十位學生留在金門成為推動金門健康照護與福利服務的第一線專業生力軍，協助金門長照政策與服務的推動。

(中時 )