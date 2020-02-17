陳姓男子抓到軍中同僚弟兄「小辮子」，以在營區飲酒、邀女共處一室嚴重違反軍紀，竟將連姓士官當作「提款機」，先前已因恐嚇取財14次遭法院判刑，其餘20次士林地院再次判刑，判處陳應執行有期徒刑2年2月，得易科罰金，可上訴。

連姓士官在營區飲酒、站哨時邀約女性共處一室，遭陳姓同僚發現，而陳退伍後，因積欠賭債等因素，想起同僚萬一被舉發，可能受到營規的處罰，遂聯絡連姓士官，並以此作為要脅。

2018年3月開始，陳以Line電話向連恫嚇，若不匯款，將檢舉他違反營規，導致連心生畏懼，別分匯款數千元到萬元不等，共計恐嚇20次，得手36萬4100元。

判決指出，陳坦承犯行願意賠償，但迄今仍未拿錢出來，難認有深切悔意，另案恐嚇14次，犯案手法相同，已得手41萬餘元，遭判刑有期徒刑2年確定，本案20次犯行，分別判處有期徒刑6月，均得易科罰金，應執行2年2月。

(中時 )