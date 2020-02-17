泰國一些城市，在主要尖峰時段常常因為車流量大，塞車幾乎是家常便飯。不過當地有位計程車司機，被拍到很會利用塞車時間「做運動」，竟然趁車子動彈不得的時候，在駕駛座上做起「仰臥起坐」健身，結果因為車子在應該靜止的狀態下，卻上下震動太明顯，被一旁的民眾錄下來上傳分享。

綜合泰國媒體報導，有位泰國網友最近在臉書分享一段影片，可見到影片中有一輛泰國當地計程車，在塞車應該靜止不動的車陣中，卻上上下下的不停震動，仔細一看，居然是計程車裡的司機在做「仰臥起坐」，利用塞車時間鍛鍊自己的身體，讓原PO和車內朋友，看到這個畫面全笑翻。

影片曝光後，引起許多網友討論與分享影片，有網友笑回：「太瘋狂了」、「也震得太大力了吧」、「下次塞車時我也要來試試」；但也有人稱讚該名司機「很多利用時間」、「沒有什麼是運動的障礙」、「到處都能健身好強」，稱讚司機完全沒有浪費時間。

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(中時電子報)