安永聯合會計師事務所17日針對多項稅務新制上變動及報稅注意重點進行彙整說明，其中大陸新個稅法從去年起施行，台籍員工需留意今年將首次進行「匯算清繳」事項；同時提醒新個稅法實施後，大陸對稅務居民定義判定更嚴謹，規定在陸居住滿183天，即成為稅務居民，必須全球所得繳稅。

安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長劉惠雯表示，大陸中國新個稅法自2019年起全面施行，並於今年3月首次進行匯算清繳。其中在陸的台籍員工若已預繳稅額大於年度應納稅額且申請退稅，綜合所得總額超過12萬元（人民幣，下同）且需要補稅金額在400元以上者，必須辦理匯算清繳。

相反的，若已預繳稅額與年度應納稅額一致或不申請年度匯算退稅，則不須辦理匯算清繳。

此外，由於港澳台居民在大陸參加社保暫行辦法也在今年上路，劉惠雯也提醒，大陸雇主聘用台籍員工必須加保大陸社保，台籍員工應依法參加養老、醫療、工傷、失業和生育等保險；已在台灣參加並繼續保留社保的台籍員工，則可免除參加養老保險和失業保險。

(旺報 )