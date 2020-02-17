東京的台場、隅田川入夜後，常可看到許多掛著燈籠的屋形船，日本人喜歡在船上吃吃喝喝、唱卡拉OK、賞櫻、賞夜景，但自從東京個人計程車工會的司機、工作人員在屋形船上感染新冠肺炎後，屋形船生意一落千丈。

國際醫療福𧘲大學教授和田耕治分析屋形船感染路徑指出，冬天屋形船窗戶都關著，形同一群人在密閉空間待兩小時，感染風險自然提高。此外，船內座位密集，工作人員從座位中間狹窄的走道彎腰遞菜，大家分用菜餚時也是用公筷遞來遞去的，無形中也增加了風險。此外，船上的公共廁所、唱卡拉OK的麥克風等都可能成為傳染途徑。

屋形船東京都協同工會指出，自從被爆出計程車司機可能是在屋形船上被感染後，取消預約的電話接不停。現在各工會都加強防疫對策，要求工作人員戴口罩、勤洗手、徹底消毒船內設施等，希望不要影響生意。

東京都的70多歲計程車司機13日確診感染新冠肺炎（COVID-19）後，1月18日一起參加在屋形船舉辦的新年會的人，以及屋形船的工作人員等共12人確診。屋形船的工作人員表示，曾接待過來自湖北省的旅客。

這名司機確診後，他的岳母、住在神奈川縣的80多歲女性感染後死亡，成為日本第1個因感染新冠肺炎死亡的病例。

屋形船業者今年受到東京奧運會的影響，6月至9月的3個月無法在台場海濱公園周邊等東京灣內航行，現在又受到新型冠狀病毒炎虐的影響，可說是雙重打擊。

(中時電子報)