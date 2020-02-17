大陸深交所上市的格力電器昨日發佈公告稱，第一大股東珠海明駿將其持有的公司9.02億股股票，質押給招商銀行珠海分行，佔其所持股份比例的100%，占公司總股本的15%。

截至2月14日，珠海明駿及其一致行動人董明珠質押股份共計9.46億股，佔其所持公司股份數量比例達到99.91%。一致行動人是指投資者通過協議、其他安排，與其他投資者共同擴大其所能夠支配的一個上市公司股份表決權數量的行為或事實。

公告透露，珠海明駿2019年沒有營業收入、淨利潤為虧損9234萬元(人民幣，下同)，截至目前的借款總餘額為208.3億元，不存在未來半年或一年內需償付的債務。

在2月3日，格力電器表示，格力集團協議轉讓股份完成過戶登記，高瓴相關方珠海明駿持有格力電器15%股份，為公司單一第一大股東。歷時快一年的格力易主塵埃落定。為何珠海明駿剛剛入主格力電器就質押其100%的股權？實際上，珠海明駿質押格力電器股權，是其在籌資時早已與銀團簽署的貸款條件。

格力電器2019年三季報顯示，前三季凈利潤為221.17億元，較去年同期成長4.75%。結合格力電器2017年和2018年的全年凈利潤分別為224.02億元、262.03億元。假設格力電器每年能實現200億元凈利潤，且一半用於分紅，那麼珠海明駿的15%股權每年能收到分紅款高達15億元。這就意味著，該貸款方案的資金迴流思路的核心，是銀行預估珠海明駿可獲得大量自由現金流覆蓋債務及利息成本，而不是常見的依靠股權增值空間。

(中時電子報)