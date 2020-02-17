屏東九如鄉北玄宮每年玄天上帝聖誕前夕都會舉辦台灣蘭花節，今年推出黃穗蘭及狐狸尾蘭研發的限定商品，圖為狐狸尾蘭。（潘建志攝）

屏東九如鄉北玄宮每年玄天上帝聖誕前夕都會舉辦台灣蘭花節，今年推出黃穗蘭及狐狸尾蘭研發的限定商品，有各式保養美妝品。（潘建志攝）

屏東九如鄉北玄宮每年玄天上帝聖誕前夕都會舉辦台灣蘭花節，今年九如鄉農會與屏東愛蘭協會合作，將黃穗蘭及狐狸尾蘭研發出各式保養美妝品，是今年蘭花節限定商品。農會總幹事龔泰文說，今年黃穗蘭開得很漂亮，歡迎大家一起來賞蘭。

龔泰文說，狐狸尾蘭含有豐富的多醣體，具活化細胞及很強的保溼功能，切花可保持一個月，香氣也是所有蘭花中最香的，非常適合研發保養美妝品。不過狐狸尾蘭清潔功能不夠強，經試驗後加入具有清潔功能的黃穗蘭，效果非常好。

不過狐狸尾蘭易有病蟲害，葉片易感染，必須用溫室無毒栽培，以天然肥料強化植株並透過生物製劑防治病蟲害，目前種植的1500株狐狸尾蘭每年可採收30至40公斤鮮花，和黃穗蘭一起萃取純露後，可製作精華液、緊緻霜、面膜、洗髮精、沐浴乳、手工皂等產品。

今年共生產500組蘭花節限定商品，現已在九如鄉農會上市，另外3月22日至29日於北玄宮舉辦的台灣蘭花節也有販售。龔泰文說，今年黃穗蘭開得很好，以往每盆開花約50梗，今年可開到100梗，仙履蘭也開得很漂亮。蘭花節將展出1000盆以上的蘭花，民眾賞蘭外也能購買限量商品及各種農特產品。

(中時 )