吳玟萱近日錄高點綜合台節目《震震有詞》，大聊「離婚辛酸淚！面對失婚低潮該怎麼辦？！」主題，她透露面臨婚姻破裂，帶兒子離開夫家以及經濟壓力、情緒低潮，竟讓她收集60顆安眠藥，幸好兒子的呼喚救回她一命。

吳玟萱當年從美國念書返國，不顧親友反對，決定與前夫結婚，沒想到卻被前夫冒用名字開出數千萬的支票，結婚1年多，前夫陸續出狀況，有男人都會犯的錯、經濟問題，「某一天銀行打來說我跳票，之後陸續接到債主打來要錢的電話，才知道原來被前夫盜用名義開票。」詢問前夫還被回：「你是我老婆不應該幫我嗎？」為了債務爭執，兩人相處也有肢體衝突，她馬上帶著兒子搬出夫家，獨自生活。

吳玟萱曝心路歷程。（和展影視提供）

帶著身上僅有的5000元現金，前夫不支付任何費用，吳玟萱靠著變賣名牌包、衣服、名錶支撐自己跟兒子的生活，回想當初不顧所有人反對嫁給前夫，更沒臉回頭找家人幫忙，只好咬牙硬撐，「最慘的時候，兒子的副食品只能是荷包蛋、白飯、肉鬆，自己則是1天60元吃3餐，就這樣過了一年半。」至於前夫欠下的債務，她只能哭求債主去找前夫，甚至還有債主出言恐嚇抓她去酒店還債，「當債主揚言要對兒子不利，完全讓我歇斯底里，我發誓如果敢碰我兒子，變成厲鬼也會去找他們。」

因為前夫冒用她的名字支票跳票導致她信用破產，經濟困境讓她陷入失婚低潮，重度憂鬱症讓她寫完遺書想要結束生命，更收集60顆安眠藥想要一走了之，沒想到她躲在房間時1歲半兒子突然走進房，當下她看著兒子流下眼淚，「心裡覺得等等就要離開兒子了。」兒子用小手拍她肩膀，讓她崩潰大哭，「兒子好像在說：媽媽你要堅強，不能離開我。」清醒後，她自責自己的自私。

從搬離夫家到簽下離婚協議書耗時兩年，吳玟萱沒有拿到任何贍養費，小孩還是共同監護，自己擁有探視權。扶養兒子過程，前夫無消無息，等到兒子4歲，前夫突然無預警帶走兒子，連探視都被阻擋，輾轉經過好長一段時間，她終於能到學校探望，只是沒想到兒子有如驚弓之鳥，好像被洗腦不該跟媽媽見面。現在兒子已經20歲，吳玟萱歷經千辛萬苦終於修復親子關係，她感性對兒子喊話：「這麼多年你知道媽咪吃了多少苦、受了多少委屈，我沒辦法給你好的童年，但你是這麼乖巧的兒子，這是我最幸福的事。」

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(中時 )