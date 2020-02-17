新冠肺炎疫情衝擊消費者來店消費意願，使餐飲業年後淡季營運遭逢逆風。對此，餐飲業者除提供外帶外送服務，並分別祭出節慶優惠延長、外送外帶優惠，甚至免費贈送消毒用次氯酸水等措施，力拚淡季營運表現維持一定動能。

餐飲個股今（17）日股價表現大致走強，觀光股王瓦城(2729)早盤一度勁揚5.48％，終場上漲3.33％、收於264元。代理經營摩斯漢堡的安心(1259)盤中勁揚5.57％，終場小漲1.49％、收於74.7元。早盤開低的王品(2727)盤中翻紅，終場上漲0.73％、收於68.9元。

興櫃交易的乾杯(1269)盤中最高上漲5.06％，亞洲藏壽司(2754)最高上漲1.74％，老四川(2741)最高上漲1.01％，表現亦強於大盤。漢來美食(1268)、經營85度C的美食-KY(2723)小跌近1％，豆府(2752)則下跌1.33％。

瓦城旗下主力品牌瓦城、非常泰、時時香今年將情人限定優惠延長至23日，並同步推出外送優惠，今日起於UberEats消費滿1100元即贈400元用餐券。集團也宣布，規畫2月底前推出線上訂餐服務，透過瓦城LINE官方帳號及可預約訂餐，並可享專屬回饋。

王品針對疫情推出「安心專案」，以安定消費者信心，並拍攝「王品用心、您最安心」防疫影片，加強消費者防疫觀念。集團表示，即日起至集團旗下20個指定品牌的全台門市用餐，出示上述防疫影片，即可享指定優惠，希望能帶動消費者共同響應、做好消毒防疫。

而美食則針對全台各地共28家「85度C」直營門市，每日提供一桶20公升消毒用次氯酸水，民眾可自備乾淨不透光的容器自行取用，每人每日限領300毫升，並盡量在14天內用完。同時，針對85 Cafe APP線上點餐外送，亦推出單筆消費滿200元免外送服務費優惠。

(時報資訊)