隨著網路資訊的發達，新科技產品或服務在發表前是越來越難守住秘密。畢竟，為了全面做好萬全的預備，需要在相關層面鋪墊好準備工作，能提前發現新功能的管道也越來越多。外媒報導，只有在 Pixel 手機以及其他少數手機中可以支援的 Live Caption 即時字幕功能，根據挖掘代碼的發現，很有可能會被帶到桌面版的 Chrome 瀏覽器中，造福更多使用者。

《Pocket Now》網站報導，可針對 Google Chrome 瀏覽器以及 Chrome OS 提交代碼的審批網站 Chromium Gerrit 中，被發現出現了一個 Create Speech On-Device API (SODA) Service 計畫。簡而言之，這項計畫的目的就是將首度納入在的 Pixel 4 手機中的 Live Caption 功能搬到 Chrome 桌面版瀏覽器中。目前這項移植計畫仍處於初步階段，但可以確認的是 Google 確實有意將此功能搬動到 Chrome 當中，以 Chrome 瀏覽器在桌面端的全球市佔率穩定超過 60% 的水準來看，能使更多使用者受益。

Live Caption 功能是 Google I/O 2019 中發表的新功能，可以即時將手機中的影片、網路影片中的聲音轉為字幕顯示在螢幕上。目前僅支援英文。這項功能對於無法時刻開啟手機揚聲器功能，或是失聰人士來說，都相當有用。在 Google Pixel 4 系列手機中，這項功能被首先導入，且離線也可執行，十分便利。在三星 Galaxy S20 系列發表會中，也宣布 Live Caption 功能將會在他們與 Google 強化合作關係的前提下，支援 Galaxy S20 系列手機。目前為止，可支援 Live Caption 的手機仍舊屬於少數。因此，可以推測當這項功能被搬移到 Chrome 桌面版之後，可應用族群將會更大，能讓更多人受惠。

透過挖掘代碼的方式，已有媒體發現，Google 也正在開發 Android 版本的 AirDrop 功能(蘋果設備間快傳檔案的技術)，讓 Android 設備間能更快速、更安全的互傳檔案；不僅如此，據傳 Google 也正在為下一代 Android 系統開發超級省電模式（Ultra low power mode），可說是提前曝光了不少關於新 Android 系統的特性，令人十分期待。

(中時電子報)