聯強(2347)經營印尼市場九年有成，獲利增長18倍，展望2020年，聯強印尼在產品引進、銷售通路拓展與營運機制持續強化三管齊下，營運可望持續維持兩位數的高速成長。聯強印尼於2011年可說是精準入市，也與策略聯盟夥伴共創雙贏。

聯強國際經營印尼市場自2011年開始投入，今年將邁入第十年，統計至2019年為止，營收較投資前的2010年成長6倍，獲利增加高達18倍；年複合營收與獲利成長分別達25.1%與37.5%。

聯強印尼高階主管日前在聯強台灣總部進行年度策略會議，聯強印尼執行長Agus Honggo Widodo表示，2019年聯強印尼在新產品代理權與銷售通路拓展方面，均有顯著斬獲，營收達新台幣270億元，年成長將近20%，獲利有超過20%的成長幅度，穩居市佔率第一大的地位，並持續拉大與競爭對手的領先差距。

聯強事業開發副總裁杜書全指出，印尼擁有二億六千萬人口，是全球第四大人口大國，近十年經濟成長率都在5、6%以上，極具發展潛力。聯強印尼代理包括Intel、微軟、蘋果、惠普、戴爾、思科、希捷、三星等超過90個全球知名品牌，在全印尼有20個銷售據點，業務覆蓋全印尼150個城市，服務超過4,500家通路客戶。

此外，聯強印尼在2018年正式通過印尼政府的認證，成為少數可參與政府標購案的供應商。相關業務在2019第一年即成長將近10倍，將形成聯強印尼於2020年持續成長的另一個重要引擎。

展望2020年，聯強印尼在產品引進、銷售通路拓展與營運機制持續強化三管齊下，並看好安控、電競、商用、政府標案與行業產品市場的成長，營收可望持續維持兩位數的高速成長。尤其在2019年2月底耗資6億元於雅加達興建完成運籌中心後，進一步提升儲配貨效率、提升客戶滿意度並降低運籌成本，獲利亦可望有兩位數的高速成長。

聯強在2011年與印尼第一大、經營ICT通路長達40年的知名上市公司Metrodata Electronics(ME)合資成立聯強印尼，合資九年的成果相當豐碩。

聯強投資印尼市場9年，營收成長6倍、獲利增加18倍，不僅聯強受惠，也大幅挹注合資對象MetrodataElectronics(ME)的投資獲利。由於聯強印尼佔母公司ME的營收比例達7成，ME董事總裁、也是聯強印尼董事長Susanto Djaja表示，雙方合作9年來，ME股價成長20倍，是合作成功的最佳見證。

聯強投入印尼市場，完全掌握「精準入市」的最佳時機。聯強是在2009年開始與ME進行接觸，時值2008年金融風暴過後；2009年印尼總統大選後，進一步推動市場改革，抓準印尼經濟即將進入黃金成長循環，雙方於2011年正式策略聯盟。

聯強印尼執行長Agus Honggo Widodo表示，聯強印尼成立之前，ME代理的品牌僅有5個；與聯強合作9年之後，聯強印尼目前代理品牌達90個，產品線涵蓋資訊軟硬體系統、通訊、商用產品以及雲端、安控及物聯網相關應用。銷售通路則由原先的代理銷售，擴展到B2B與政府標案等通路領域。

ME為印尼上市公司，也是印尼最大資通訊網路業者，2011年與聯強合資成立的聯強印尼，雙方各持股一半。ME所隸屬的Ciputra集團是印尼知名集團，創辦人為印尼華裔首富徐清華。

(時報資訊)