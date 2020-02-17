昨晚台灣出現第19、20例新冠病毒個案，其中19例2月3日住進負壓隔離病房，15日傍晚過世，20例則是19例的家人，因為與19例在1/27一起聚餐，屬於密切接觸者而採檢並確診。PTT網友上有網友憂心，「20例才是恐怖案例吧！無症狀傳染者，到處跑將近2周了…..。」

疾管署副署長莊人祥曾表示，據兩人的病毒量，顯示是19例傳染給20例，不太可能是20例先感染，現在正調查20例的接觸史中。

原PO則在PTT發文推測，「第19例 2/3已經進負壓隔離病房，目前驗醫院的人都陰性」。但是20例是什麼時候被19例傳染的？假設他27日被傳染的，一周開始無症狀傳染，「那將近兩個禮拜在外面趴趴走欸」，到底傳給多少人了，光想就害怕。

對此，網友們驚慌，「表示這將近20天 20例都在外面」、「查不完吧，不知道跑多少地方了QQ」、「所以20例的接觸史才要查」、「只能希望他很宅」、「19例2/3就進負壓，20例到明天2/17還無症狀，14天潛伏期過了，無症狀卻被確診...根本可怕」、「戴口罩、勤洗手，真的很重要」。

(中時電子報)