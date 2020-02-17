文曄科技於上週召開的董事會相當熱鬧，會中通過去年盈餘分配案、新增獨立董事案及辦理私募特別股與普通股案，其中新的獨立董事會及私私募特別股與普通股案，則是在大聯大取得三成文曄股權後的保護經營權動作。

新的一年一開始，文曄董事會就排滿年度重要工作事項。全年淨利25.3億元的文曄，首先通過去年盈餘分配，提撥股東現金股利16.45億元，金額創下歷史新高，每股現金股利2.78元同步創下4年來新高，盈餘配發率達65%，優於過去2年的50%配發率。常會中也通過新增一名獨立董事丁克華，丁克華為前櫃買中心董事長與金管會主委。

但是令人注意的是文曄董事會也以提升公司營運績效與擴大營運規模，通過私募特別股與普通股案，私募與現金增資加總額度為1.7億股，鎖定可協助強化公司客戶結構、產品組合及市場行銷能力的對象做為長期策略投資人。文曄表示，目前沒有特定對象。

增資1.7億股將讓文曄股東由5.91億股，增加至7.61億股，增幅達28.7％，完成後也將大股東大聯大的持股比例由29.9％降為23.26％，大幅稀釋大聯大股權。

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(中時電子報)