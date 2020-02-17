在新冠肺炎疫情衝擊下，各家旅行社紛紛勒緊褲帶度寒冬，在退團電話接不完的同時，還是有旅行社反其道而行，推出割喉團自救！據了解，過往要價一萬多元的南韓釜山5天4行程，如今有旅行社大膽推出一人含稅金不到5千元的超值團，消息一出，不只228假期全滿，甚至滿到3月只剩幾個位置。

根據新冠肺炎發布的旅遊警示，泰國、日本旅遊疫情建議等級至「第一級注意（Watch）」；新加坡列第二級警示（Alert）加強預警，對當地採取加強防護；中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區列第三級警告（Warning）避免當地所有非必要旅遊。

在疫情未明朗之下，不少原訂出國旅遊的民眾，急著和旅行社解約，但也有不少人不怕疫情趁機搶便宜出國。

據了解，最近旅遊界推出一檔下殺超過5折的南韓釜山5天4行程，行程包括汗蒸幕、甘川洞、佛國寺、東城鬧區等，免簽免團險，一人含稅不到5千元。超值行程推出以來，2月出團馬上秒殺，上百人等著候補。

記者致電相關旅行社，對方證實目前2月份都沒有機位了，3月份出團也只剩月中一團不到10人的機位，釜山5日遊反應特別好。

除了釜山超值團外，據聞還有沖繩4人同行一萬元的促銷團，便宜的令人咋舌，大大抵消了民眾對於疫情的擔憂。只是羊毛出在羊身上，這些行程可能會有購物站，想要參加的人可得問清楚以免事後爆糾紛。

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(中時電子報)