造橋衛生所原有長照2．0巷弄站，設有漂亮小魚池和老人菜園。〔翻攝照片／謝明俊苗栗傳真〕

造橋衛生所原有長照2．0巷弄站被掃地出門後，現落腳平興社區發展協會辦公室繼續服務長輩。〔謝明俊攝〕

造橋衛生所原有長照2．0巷弄站被掃地出門後，現落腳平興社區發展協會辦公室繼續服務長輩。〔謝明俊攝〕

平興社區長照C據點繼續維持長輩共餐服務。〔謝明俊攝〕

平興社區長照C據點繼續提供長輩延遲老化活動服務。〔謝明俊攝〕

造橋鄉衛生所原設有長照2．0的C級據點，去年底突遭新任衛生所主任連麗嵐勒命停辦，原有長照服務員帶著一批老人家四處找尋新址，最後落腳造橋鄉平興社區發展協會繼續照護長者任務，連麗嵐聲稱當初停辦長照C據點是為了回歸專業，所以改回居家護理的B級據點，只是連麗嵐也坦承，將在3月1日重新開辦長照C據點，讓地方人士質疑停辦和復辦背後是否有鬼？

2017年，中央加強推廣長照2．0服務，衛服部於是從隔年起編列預算，協助各地衛生所設置居家護理B據點及長照C據點，與原本縣府及鄉鎮市公所所辦理的關懷據點有別，但服務內容類似，都是為了照護社區長者而設。

造橋衛生所現址旁的辦公室，原是衛生所舊址，新衛生所完工啟用後，一度閑置。2018年，當時的造橋衛生所主任張予婕有心投入長照，於是先向前瞻計畫申請經費，將舊衛生所重新整建後，先設置居家護理據點，再於2019年申請設置造橋鄉長照2．0巷弄站，每周1至周5，專門照護造橋市區及平興村等地長者，除了共餐服務外，還有延緩老化服務項目，最高有多達7、80名老人到此接受服務，平日也有30多名長者參加共餐，成了當地老人重要聚會場所。

當時張予婕為了擴大長者活動範圍及項目，還特地向長照站後方空地地主商借空地，開闢設置小花園、魚池及老人菜園等，做得有聲有色，還引來媒體報導，但張予婕在2019年9月調任其它衛生所後，地主有意收回空地，原有設施隨遭廢除，但長照C據點仍持續運作。

去年11月間，負責長照C據點工作的照服員及照服志工突然接到新任衛生所主任連麗嵐通知，要清點交接舊衛所，經照服員及志工私下探問才得知連麗嵐有意停辦長照業務，照服員不忍長輩頓失寄託，於是四處奔走找尋新址延續開辦，最後在平興村長邱明雄的全力支持下，落腳平興社區發展協會現址，並從元月2日無縫接軌繼續維持長照業務。

對於原本長照C據點停辦，連麗嵐表示因是她接任造橋衛生所後，認為應該回歸專業，所以要求停辦長照C據點，改回居家護理B據點，只不過，B據點未見正式運作下，連麗嵐坦承將在3月1日恢復長照C據點，消息傳出已引起地方人士議理紛紛，懷疑停辦和復辦之間，是否有不當勢力介入所造成？

(中時 )