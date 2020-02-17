國民黨中常會通過恢復立委傅崐萁黨籍，沒想到遭到前國民黨秘書長金溥聰反對，認為傅崐萁的形象充滿負面爭議，不應恢復國民黨籍。對此，前國民黨立委蔡正元譏諷，金小刀一出關就給傅崐萁扣負面形象差的帽子，又必要在新冠肺炎蔓延之際，就急著搞鬥爭嗎？不妨等疫情結束想再回來奪權，也等國民黨稍為康復一下好嗎？

蔡正元在臉書以「金老師 你回來了呀」為題，發文直言，金溥聰心臟不好，休息了一陣子，剛剛出山就動起小刀，要割傅崐萁！金溥聰在國民黨內，以「金老師」為名，形成馬家天下金家黨，慣用模糊語言指摘政壇對手，在馬英九時代無往不利！這次金小刀出手，指控傅崐萁形象不好，充滿負面爭議，不應恢復國民黨籍。

接著，蔡正元誠懇希望金小刀，把傅崐萁的負面形象條列，公諸於世用同樣標準把三十萬黨員，一一檢疫。分成形象比傅崐萁好的，以及比傅崐萁形象差的，把形象比傅崐萁差的，通通動小刀開除黨籍，也歡迎包括被民進黨羅織入罪正在審判中的馬英九和蔡正元。

蔡正元表示，傅崐萁剛替藍營打敗蕭美琴，現在朝野上下也忙著防疫，金小刀羅列一些模糊罪名，熱烈從事黨內鬥爭，什麼年輕人不滿啦，國民黨會付出代價啦，曾幾何時，國民黨為馬金體制付出的代價，會比贏回花蓮的傅崐萁少？

蔡正元再表示，金小刀又指控，國民黨充斥「買辦文化」！也請金老師明白指出，從馬英九開始兩岸正式交流，馬英九、朱立倫、洪秀柱、吳敦義和他們任期內的中常委和立委，那幾位是買辦？

「買辦是共產黨當年指控國民黨「親美買辦」的專門用語」，蔡正元譏，今天出自金小刀之口，格外諷刺！台灣倒是不缺CIA買辦，兩岸交流每年產生，800億美元的順差利益，藍綠營的金主都分到不少，鴻海、台積電、台塑、華碩、陽信等等等都是獲利的「買辦」吧？

蔡正元再點名，鴻海郭台銘可能最符合金老師的「買辦」定義吧？收受郭台銘七千萬元的馬英九基金會，該也是「買辦」衍生性產品吧？這次選舉被攻擊得體無完膚的那位吳斯懷該也是「買辦」吧？力挺吳斯懷的黃復興黨部，不就成了「買辦黨部」？奉勸剛出山的金老師，要搞你最擅長的黨內鬥爭，不妨等疫情結束想再回來奪權，也等國民黨稍為康復一下好嗎？

(中時電子報)