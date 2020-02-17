新冠肺炎疫情升溫，台灣出現死亡首例。資深媒體人黃創夏提及「醫療的負荷」，並表示台灣有很多「6萬個醫護人員」嗎？這篇文章令許多網友有感，並紛紛表示「謝謝您幫我們發聲」、「你說的才是事實」。

有感台灣防疫資源珍貴，屏東醫院外科醫師吳欣岱7日上午在網路上發起「醫療人員連署支持政府堅守防疫底線」運動，強調台灣負壓隔離病床只有1100床，呼籲政府主導、把關包機回台成員身份，讓急迫者優先回台。然而，就在台灣出現首例死亡案例後，這個議題也再度引發關注！

黃創夏在臉書提及「醫療的負荷」，他指出，第19確診病例住院13天，60位醫護要隔離14天。他感嘆表示，「請問那些說900人丶1000人，真的『人數並不是很多』嗎？」

黃創夏認為，很可能是6萬個醫護人員要投入，不幸的話，還要被隔離14天！請問台灣有很多「6萬個醫護人員」嗎？

網友則回文表示「謝謝您幫我們發聲」、「你說的才是事實，第一線消防員路過」、「醫療的負荷過大，就會導致醫療的崩潰，所以暫時性的管制中港澳、台商、日本及其他疫區入境人數，就變的很重要」、「醫護人員也有人權！」此外，也有網友提問「台灣醫療資源不夠防疫的意思嗎？」黃創夏則回應「不夠被濫用」。

(中時電子報)