改編自SEGA全球熱銷經典電玩遊戲的真人冒險動作喜劇片《音速小子》，上周末在美國情人節檔期上映，飆速開出紅盤，以5千7百萬美金的亮眼成績登上冠軍，累積票房至2月17日有6千8百萬美金，超越2019年5月上映的《POKÉMON 名偵探皮卡丘》，創下電玩改編電影三天開片票房的最高紀錄。

《音速小子》主角是一隻來自另一個世界，全身亮藍色的刺蝟索尼克。這部電影描述索尼克是如何適應他在地球這個新家園的生活，以及他和他全新的好麻吉、人類「湯姆」（詹姆斯馬斯登 飾）一起踏上的精采冒險旅程。他們為了阻止邪惡的蛋頭博士（金凱瑞 飾）抓到索尼克，並且利用他巨大的能量統治全世界，所以才決定攜手合作、聯手出擊。這部電影的主要演員還包括飾演湯姆妻子麥蒂的蒂卡桑普特，以及為索尼克配音的喜劇演員班許瓦茲。

導演傑夫福勒在他13歲的時候開始玩《音速小子》這款電玩遊戲，從此就愛上了這隻全身亮藍色的刺蝟索尼克。「我馬上就知道這款遊戲和這個角色將會永遠改變電玩遊戲。」導演傑夫福勒希望能夠忠於這款經典電玩遊戲的精神，並且將遊戲中的元素巧妙地融入電影中，全球死忠的《音速小子》玩家絕對會立刻認出來，包括具有魔法的金環，可以打開一道任意門，讓索尼克逃到任何時空；當然還有他超音速的奔跑速度；索尼克的招牌紅色球鞋；以及讓他擁有超能力的渾沌綠寶石。台灣即將於2月21上映。

金凱瑞在電影中飾演蛋頭博士。（圖／UIP提供）

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(中時電子報)