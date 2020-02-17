天才衝衝衝助理主持徐凱希，在農曆年假期跟團去北歐追極光，體驗到零下21度的冰冷、帝王蟹吃到飽、雪上摩托車與破冰船的雪地探險、跨越北緯66度33分的北極圈，並在行程的最後一天終於追到了極光，10天的行程花費約台幣16萬元，但視覺的衝擊與心靈的充實卻是滿滿的，人生夢想清單上又完成了一個項目。

徐凱希這趟旅行八成的時間都在白皚皚的雪地中進行，每天的日照時間只有5小時，雖然冷到整個身體都會刺痛，手、腳都快沒有知覺，但她也笑說：「去到芬蘭看到一片雪的時候，我覺得好像冰雪奇緣的Elsa，我會一直忍不住想唱〈Let it go〉，也算是自己苦中作樂的一種方式。」

徐凱希搭乘破冰船，特別下來在冰上行走 。（圖／時代創藝提供）

行程中有一個帝王蟹吃到飽的行程，那一餐要價6000台幣，導遊說要吃7隻才算回本，紀錄保持人是吃了14隻，在享用之前徐凱希還誇口可以連吃10隻，最後只吃了4隻就投降，「真的很好吃，肉很鮮美，但是吃到後面只有帝王蟹沒有別的食物會很膩。」

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誇口能連吃10隻帝王蟹，徐凱希（右）最後只吃了4隻就投降。(圖／時代創藝提供）

(中時電子報)