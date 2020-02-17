日本年度親情大作《最初的晚餐》，一舉榮獲第22屆「高崎電影獎」最佳導演、最佳男女配角與最佳新人等四項大獎，新銳導演常盤司郎耗時7年編寫首部電影長片，將自身被告知父親罹癌、過世到舉辦喪禮的過程改寫成動人劇本，真摯動人的故事讓日本兩大奧斯卡影帝永瀨正敏、窪塚洋介、橫濱電影節影后齊藤由貴、威尼斯影展最佳新人染谷將太、日劇學院賞視后戶田惠梨香排除萬難爭相接演。

電影描述由永瀨正敏飾演的父親逝世為故事開端，藉由母親在守靈之夜端出父親的「煎荷包蛋」料理，帶出二十年前這個由父母再婚重組家庭間的秘密過往。本片甫公布便以含金量極高的豪華陣容引起高度關注，讓電影未演先轟動，而全片出現大量美食場景也不僅擄獲觀眾的心，就連紅遍全亞洲的《深夜食堂》漫畫家安倍夜郎都「跨刀獻畫」且大讚：「討厭香菇的常盤司郎導演，將《最初的晚餐》拍得相當美味呢！」

片中不僅有色澤飽滿的酥脆荷包蛋、香煎秋刀魚，還有熱騰騰且香味四溢的味增湯、拉麵、壽喜燒等日式家常料理。在日本上映後，不但成功勾起許多吃貨觀眾的食慾，被片中美食誘得垂涎欲滴，飢腸轆轆，留言時不忘提醒：「千萬別空腹去看，肚子大叫的話可是會被討厭喲。」《最初的晚餐》將於2020年3月27日全台戲院上映。

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《最初的晚餐》演員陣容含金量超高。（圖／威視提供）

(中時電子報)