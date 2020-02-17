蝗蟲大軍正以數十年來前所未見的數量遍布東非地區，專家預測，這種現象未來恐怕只會愈來愈常見。英國「衛報」（The Guardian）整理出這波蝗災的5大重點。

●發生什麼事？

沙漠蝗蟲大舉入侵東非大部分地區，聯合國上週針對蝗蟲數量發出警告，大批蝗蟲目前已經來到烏干達和坦尚尼亞。這場蝗害是近幾十年來最嚴重，已經徹底破壞索馬利亞、衣索比亞和肯亞這3個缺乏糧食安全國家的農作物。不僅非洲飽受蝗災之苦，沙烏地阿拉伯和巴基斯坦也開始湧現蟲群。

●蟲群規模有多大？

目前在肯亞有一大群蝗蟲侵襲2400平方公里區域，群聚數量每平方公里可達1億5000萬隻。專家估計，即使是小型蟲群，每天吃掉的糧食量也可供3萬5000人食用。

●蟲群是如何產生的？

當一隻沙漠蝗蟲單獨生存，顏色會是淺棕色，破壞力相對較小；然而，若環境條件有利，尤其在大雨或氣旋過後，蝗蟲會大量群聚在同一個地方，顏色會轉為粉紅色（未成熟），接著再轉為黃色（成熟），並形成蟲群，這個過程被稱為「群聚化」。

●人類能做什麼？

目前沒有可靠的方法來抑制蟲群。蟲群的出沒和移動難以預測，牠們以非常快的速度橫越遼闊且往往偏遠的地區。人類可以透過飛機或無人機對蟲群噴灑殺蟲劑，且最佳戰術是在蝗蟲開始群聚前就噴灑殺蟲劑，茅利塔尼亞正因為採取這種先發制人的戰術，獲得外界肯定。

●以後會怎樣？

大雨能替蝗蟲打造完美的繁殖環境，索馬利亞外海日前出現的強大氣旋造就了如今蝗蟲大量繁殖的局面。部分氣象預報員認為印度洋氣旋生成頻率增加，可能肇因於全球暖化，這種現象恐導致非洲未來更頻繁地出現蝗蟲群。

(中央社)