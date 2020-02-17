促轉會代理主委楊翠、委員葉虹靈、尤柏祥今日於國家人權博物館景美紀念園區第一法庭舉辦「林宅血案調查報告」記者會。促轉會指出，當年辦案過程，情治單位曾湮滅重要證據，當年威權政府涉入本案的可能性不容排除。

民國69年2月28日，前民進黨主席林義雄當時位於台北市信義路3段31巷16號的住處，遭不明人士入侵，並且對林義雄的母親及3位女兒行兇，最後造成3死1重傷的慘劇。

由於當時林義雄因美麗島事件正準備接受審判，因此此案被認為具高度政治性，也是威權統治時期的重大刑案。40年來，社會輿論多認為當時林宅受到嚴密監控，能侵入行兇，絕非一般人所為，也認為和情治單位有關。

促轉會發現，情治機關對林宅的監控至少從民國66年就已經開始，直到69年林宅血案發生後仍然持續。此案不排除當時威權政府涉入的可能性，但到底是何「人」所為，目前並沒有辦法肯定。

促轉會指出，案發時兇嫌曾用林宅電話對外撥打，情治機關曾握有這通錄有兇嫌聲音的監聽錄音帶，而事後國安局的內部簽文顯示，該電話錄音的錄音帶在案發後疑似遭到沖洗銷毀。

促轉會表示，調查過程中發現，此案調查人員被刻意蒙蔽，無法知悉情治機關監控資訊，且案發當時的電話錄音遭銷毀等事實，均顯示林宅血案在調查過程中受到情治單系統嚴重妨礙，也強化威權統治當局涉入本案的嫌疑。

促轉會表示，因國安局在解密林宅血案檔案的同時，援引政治檔案條例第8條第2項規定，以部分檔案內容「有嚴重影響國家安全或對外關係之虞」，要在檔案屆滿50年後才開放，因此希望國安局對已解密檔案的應用限制應限縮到最小範圍。

促轉會認為，政府應再清查國安局、調查局、警政署、原警總、原憲兵司令部等單位手上的林宅血案相關檔案，以釐清目前無法解釋的事件。如國安局基於何種目的將案發當日監聽錄音帶銷毀等，唯有揭露檔案，才能還原歷史真相。

(中時 )