台積電(2330)領跌，台股收黑！上週五美股掛牌的台積電ADR收跌，且大陸地區復工緩慢，讓連兩週反彈的台股今天稍事休息，在台積電走低下，台股指數均在盤下游走，資金轉向具題材的中小型股，太極能(4934)、茂矽(2342)、台南-KY(5906)、博智(8155)、高端疫苗(6547)、兆遠科技(4944)、創業家(8477)、富邦媒(8454)及台勝科(3532)均以漲停板作收，碩禾(3691)、嘉晶(3016)等強勢收高，百貨類股股王—寶雅(5904)亦創下掛牌新高價，終場加權股價指數為11763.51點，下跌52.19點，成交量1121.12億元；OTC指數為146.74點，下跌0.52點，成交量469.06億元。

今日上市各類股以貿易百貨類股表現最佳，上漲1.18%，其次是資訊服務類股及食品類股，分別上漲0.74%及0.73%，表現較差者為橡膠類股、電子零組件類股及半導體類股，橡膠類股下跌1.09%、電子零組件類股下跌0.99%、半導體類股下跌0.97%；上櫃部分，表現最佳為文化創意類股，上漲2.11%，表現最差為電子通路類股，下跌0.99%。

就技術面來看，今天台股在台積電走弱下，指數開低，回測11750點，終場下跌52.19點，以11763.51點作收；受惠復工狀況日漸明朗，疫情衝擊開始淡化，台股走勢逐步回升，上週台股強勢反彈，重回所有均線之上，前方大量黑K跌點更是消化超過80%，反彈力道相當強勁，短期以震盪偏多看待，考量月線再過8天將會進入低檔扣抵，此段期間台股若能持續走穩，壓力可望得到減輕，進而攻克前方長黑。

復華傳家二號基金經理人游秋華表示，此次中國新型冠狀病毒疫情發生前，全球經濟景氣已開始落底好轉，雖然疫情發生將影響全球消費、旅遊、航空等產業，且商業活動減低、中國工廠復工速度亦影響全球產業鏈正常供貨，不過依過去疫情對全球經濟及產業景氣影響估計在一季左右，且預期未來疫情控制後，全球經濟景氣將重回上升趨勢，在全球央行維持寬鬆政策，以及2020年企業獲利成長動能將較2019年明顯提升，美股仍續創歷史高點支撐下，台股亦持續維持區間表現，待疫情影響結束後重回上升軌道。故建議在股市因悲觀氣氛修正，及中國及全球疫情漸受控制下，逢低佈局股市，持續看好半導體、記憶體、5G概念等題材。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，受到武漢疫情影響，台股今年第一季企業獲利下修已難避免，但隨夏季即將來臨與各國防疫措施加強後，預期第二季中期後的疫情應可獲得相當程度的控制，屆時疫情對供應鏈供給面的影響應可大幅降低，遞延的需求亦可出籠，產業發展的軌道可望恢復正常。股市方面，這波受到疫情影響，多數個股股價均受到修正，評價也來到低檔位置，長線成長趨勢的個股投資價值浮現，反而是逢低佈局的好時機。選股方面，看好長期成長趨勢的5G相關、半導體等族群，另外，低基期的優質中小型股、蘋概股、轉機股等亦為選股方向。

魏永祥指出，台股後市觀察重點包括：一、2019-nCov冠狀病毒疫情是否得到控制：可先觀察中國當地疑似與確診人數成長速度是否放緩。二、特別是在多數城市封城後，後續中國供應鏈復工的狀況是否順利；三、中國以外地區特別是歐美主要消費大國是否也受到武漢疫情的波及，畢竟這些地區是支撐目前全球經濟的重要支柱，若當地受疫情影響不大，則全球的基本消費需求尚可獲得保障，對於股市的影響將減低。

(時報資訊)