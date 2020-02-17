近期新冠肺炎疫情快速升溫導致各級學校延後開學，未預期的安親班費用及補習費動輒上萬元，開發金(2883)旗下凱基銀與台灣之星跨界合作推出的「辦門號，貸進美好生活」專案體貼辛苦的三明治族，即日起至2020年2月29日止申辦台灣之星門號，可同時享有凱基銀行2年超低年利率0.01%的優惠信用貸款，最高貸款額度新台幣8萬元，年息只要8元，緩解家長的財務壓力。

凱基銀行與台灣之星合作打造「辦門號，貸進美好生活」專案，活動期間內申辦台灣之星門號，最高貸款額度新台幣8萬元，年息只要8元，享2年超低年利率0.01%信用貸款及免手續費優惠，專案最高可省下13,000元的利息和手續費，新年不只可以辦新門號帶來全新氣象，還能貸走專屬於個人的美好生活。

凱基銀行消費金融處林毓棠副總經理表示，目前該行近8成信貸客戶是透過線上申辦貸款，年齡為25-30多歲，且男性高達6成佔比，申辦案件中近9成都是申辦最高8萬元的貸款金額。觀察發現，申請小額貸款者除了家庭急用和繳學費等資金週轉用途，還有不少客戶的資金用途為旅遊及進修學習新技能，顯示「貸進美好生活」的訴求普遍被年輕世代接受，2年0.01%超低年利率的小額貸款，成功擔起美好生活的神隊友。

林毓棠強調，凱基銀行秉持提倡正向理財的角度，不鼓勵借款從事高風險的投資，也提醒所有申辦者，美好生活的真諦是妥善管理收支，若有急用時務必選擇合法管道，可以考慮凱基銀行「辦門號，貸進美好生活」專案，但切記只能拿來救急，避免從事高風險投資或買奢侈品。

(時報資訊)