新鋼(2032)今日於證券交易所舉行法人說明會，公司看好環保綠能商機。總經理洪慶郎表示，離岸風電屬能源轉型的重要一環，也是各國所重視發展的綠能產業，其基礎架構不鏽鋼用量可觀，可望帶進不少商機。

另外，配合政府發展低碳再生能源政策，新鋼於民國107年5月與星能股份有限公司簽約將大園廠廠房屋頂出租供星能公司興建太陽能系統，107年7月開始施工鋪設太陽能板，併網發電後將電力回售給台灣電力公司。民國108年4月已正式掛表發電，裝置容量為806KW(千瓦)。

新鋼公司從事不鏽鋼材料加工與銷售，主要生產基地為新北市新莊廠以及桃園大園廠。304系不鏽鋼產品占業績比重91%為主要產品。運用方面，加工製造占29%，中盤加工占25%，分居第一及第二位，產品包括不鏽鋼電梯門等建材，BBQ烤台、洗衣機內槽，流理臺等餐廚具，超音波清洗機等機械產品，以及電氣箱等電工器材，食品儲放桶及分類垃圾桶等。

新鋼去年(108年)1-12月營收28.44億元，年減7.27%。去年前三季營收下滑但獲利成長；108年前三季營收21.09億元，毛利率上升1.6個百分點至6.1%，營業淨利5317萬元，稅後盈餘4375萬元，年增率137.23%，EPS 0.34元。

(時報資訊)