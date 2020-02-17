高端疫苗（6547）總經理陳燦堅宣布，已於2／16與美國國衛院（NIH）完成合作合約簽署，美國國衛院將提供其最新研發的新冠肺炎（COVID-19）候選疫苗與相關生物材料，提供高端疫苗在台灣進行動物試驗，以做為評估人體臨床試驗及開發新一代疫苗的重要依據。

目前高端已安排合乎生物安全規範之動物活體實驗室，將開始執行動物試驗。

此次美國NIH所開發的COVID-19候選疫苗，係採用NIH過去針對SARS、MERS-CoV所建立的冠狀病毒抗原製備平台（基因重組棘蛋白表達系統）進行開發，並藉由過去MERS疫苗的開發經驗，快速建立了COVID-19疫苗製備與動物試驗設計。美國NIH也正在同步執行各項臨床前試驗，以準備盡速展開人體臨床試驗，美國NIH評估本項產品有機會在今年第二~三季啟動人體臨床試驗。高端疫苗將積極諮詢官方主管機關，力拚今年上半年完成動物試驗，並規劃執行在台灣的人體臨床試驗，以驗證COVID-19候選疫苗的安全性與療效。

高端疫苗為美國NIH在亞洲地區的重要防疫與研發夥伴，合作項目包含登革熱疫苗、茲卡疫苗等開發案。高端疫苗表示，基於過去長期合作關係，當新疫情爆發後，雙方立即展開協商，短時間內即簽訂合作合約，以推動疫苗早日上市，提升國內防疫能力。

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