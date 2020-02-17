參加實體徵才活動，戴口罩、量測體溫、手部消毒不可少。（莊曜聰攝）

徵才活動同步刊登在網路，民眾也可上網投遞履歷。（莊曜聰攝）

農曆年後總會迎來一波轉職潮，公司行號及各相關單位都會舉辦徵才活動，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署徵才服務不中斷，18日起到月底在轄區就有12場徵才活動，但因為防疫需求，擔憂群聚造成風險，都以小型及單一公司為主，但加總也有超過2200個職缺，其中有工程師職缺，月薪上看6萬元，且網路投履歷也OK，有興趣的民眾想「換頭路」可把握機會。

現在防堵疫情是第一要務，雲嘉南分署長劉邦棟表示，年後這波實體徵才活動都以小型及單一公司求才為主，另外每場活動在入場處都會替求職者量測體溫、手部清潔消毒，另外包括面談區、資料填寫及座位等待區的安排上都加大間距，以策安全，每場的詳細職缺也刊登在「台灣就業通」網站，也能透過網路在家投履歷。

台南場分別在永康及新營就業中心、南科管理局、柳營區公所、新化區公所、南區南都里活動中心，包含群創光電、茂迪、瀚宇彩晶、黑橋牌等知名企業，8場共有1900個職缺；嘉義場則在朴子就業中心及嘉義西市場，3場徵才230人，設備、塑膠模具工程師月薪最高6萬元，雲林則是宇榮高爾夫科技在斗六新廠設立，開出約90個職缺，待遇從3萬6000元到5萬元不等。

2月份的詳細徵才訊息可直接前往雲嘉南分署所屬台南、永康、新營、嘉義、朴子、斗六、虎尾就業中心了解內容，或上雲嘉南分署及台灣就業通的網站查詢；3月起將視疫情狀況，再規畫大型或聯合徵才活動。

(中時 )