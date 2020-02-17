美國媽媽哈德森的兒子玩「3人跳挑戰」，摔成重傷住院。（照片來源：Valerie Hodson臉書）

隨著網路社群媒體興起，各式各樣的「XX挑戰」層出不窮，近來一個「3人跳挑戰」（Tripping Jump Challenge）風靡青少年族群，不過這個類似惡作劇的挑戰，真的玩出人命，巴西一名16歲少女就因腦部重創不治。而美國一名母親，也在臉書貼出兒子玩這個遊戲重傷住院的照片，呼籲家長注意。

「3人跳挑戰」近來在10多歲的青少年族群中流傳，該挑戰是3個人一齊站在鏡頭前，說好同時跳起，但是當中間的那個人跳起後，旁邊2人卻是趁機「出腳」，讓中間那人跌倒出糗。

這個惡作劇挑戰去年11月開始在巴西出現，一名16歲巴西少女因此頭部重創不治，不過遊戲仍繼續在網路風行。

一名美國亞利桑納州的母親哈德森（Valerie Hodson），在臉書分享兒子玩「3人跳挑戰」重傷的照片。她指出，這個惡作劇是讓一個毫無戒心的人跳起來，然後讓他摔倒出醜。她的兒子頭部、背部著地重傷，腦震盪、口部嚴重受傷住院。而從學校的監視錄影畫面可看到，她兒子昏迷倒地，另2個男孩還在旁邊竊笑。

哈德森呼籲大家重視這個惡作劇的危險性，不要當成可以在社群媒體獲得關注、讚賞的遊戲。

網友也紛紛評論這種遊戲是「嫌命長的䢟戲……不要學」、「腦殘遊戲導致人變腦殘」、「問題是叫你一起玩的那兩個豬朋友 離的越遠越好」、「這遊戲應該控謀殺」。

(中時電子報)