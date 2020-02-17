口罩實名制將有新制 指揮中心稍晚說明 15:332020/02/17 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院發言人Kolas Yotaka。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 口罩實名制上路後，仍有民眾認為不便，行政院發言人Kolas Yotaka下午表示，關於實名制，政府27日將有新的政策，中央流行疫情指揮中心稍晚將做出宣布。 政府加緊趕工生產口罩，口罩的日產量已提升，外界好奇新的政策是否開放民眾可以買更多片口罩，Kolas說，一切由疫情指揮中心說明。 (中時 ) #口罩 #指揮中心 #疫情 #行政院 #實名制 也許您會感興趣 推薦閱讀 華新口罩工廠 彰化縣府核發擴廠 09:102020/02/14 財經 合法小廠賣口罩遭搜索 網傻眼：哄抬你個X！ 09:162020/02/14 政治 停課不停學 上達學堂在家不無聊 04:102020/02/15 地方新聞 《可不可以》辦告白活動 自招勇敢追愛 04:102020/02/15 娛樂新聞 口罩實名制 明起303家衛生所可買 14:242020/02/15 生活 16日起 衛生所可買到實名制口罩 15:192020/02/15 生活 檢疫者回家有困難…指揮中心稱無症狀戴口罩可搭大眾運輸 01:192020/02/16 政治要聞 衛生所加入賣口罩 南市兒童口罩銷量差 16:182020/02/16 生活 醫師籲運將 戴口罩開車窗 04:102020/02/17 生活新聞 衛生所首賣罩 成人款搶購一空 04:102020/02/17 生活新聞 政治熱門新聞 罷韓邁向三階 文山伯宣布退黨 韓粉一句話怒批！ - 政治 徐巧芯反傅崑萁恢復黨籍！「村長」聽完冷笑喊3字？ - 政治 罷韓最後階段 文山伯跳船！網嘆：國民黨這次... - 政治 看到罷韓這幕 旗山人悲憤：台灣已無是非！ - 政治 命理師看陳時中運勢 意外洩台灣疫情將... - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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