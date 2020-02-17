口罩實名制上路後，仍有民眾認為不便，行政院發言人Kolas Yotaka下午表示，關於實名制，政府27日將有新的政策，中央流行疫情指揮中心稍晚將做出宣布。

政府加緊趕工生產口罩，口罩的日產量已提升，外界好奇新的政策是否開放民眾可以買更多片口罩，Kolas說，一切由疫情指揮中心說明。

(中時 )