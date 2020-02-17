新冠肺炎疫情蔓延，大陸全境淪陷，一一宣布封城、管制，疫情如此嚴峻的狀況下，中央宣布強制開工，信民協會理事長黃清龍也分析出幾點原因，若情況如此惡化，影響的將不只是大陸而已。

黃清龍在網路節目《龍觀點》中表示，大陸中央要求強制開工，地方上有各種不同的應對，有的防疫優先，但多數顯然朝復工方向。至於為什麼大陸要冒險開工，一旦開工、人群聚集，就是提高疫情擴散的風險，要救人還是救市？黃清龍說，主要是因大陸在疫情下的經濟數據，是非常怵目驚心的，甚至有大陸評論者認為，若任由各地繼續封城，那最後打垮大陸的不是疫情而是經濟衰退。

從疫情發生後，黃清龍指出，大陸六大發電集團日均耗煤量，已從12月的每天70多萬噸，2月11日已驟降到37.2萬噸，降幅約一半，跟去年同期相比，降幅是40%，且從12月31日到2月11日，大陸30大宗城市商品房的成交面積，也下降約90%，等同於僅剩1成。

至於交通的部分，黃清龍說，從大年初一到2月11日，各類交通工具發送量也下降80%，一月分汽車銷售量的部分，和去年同比降了21.5%，二月可能會下降更多，另外還可看到一個指標，快遞業務在春節期間，與去年同期也下降95%，表示電商也是大幅下降，說明大家都節縮消費，從這樣的數據來看，是非常可怕的。

黃清龍表示，雖然還無法準確算出開工率，但從發電量跟人員回程情況，開工率顯然很低，尤其大陸全國性封城，餐飲酒店、旅遊服務業已全面陷入停頓，這類產業開工率估計不會超過1%，建材、汽車配件等維修業，則不會超過10%，如此大規模的封城跟企業停工停業，可說是大陸改革開放以來所沒有過的，所導致的投資、生產、收入、消費同時驟減，也是過去沒有的。

長期下來入不敷出，黃清龍說，恐引發企業及個人的經濟破產潮，對於企業還有場地租金、水電消耗、員工薪酬、貸款的利率、設備折舊等問題，這些消耗不會因為停工而暫停，以個人來說，房租、水電、房貸也不會因為沒上班就不用繳。

黃清龍分析，這對全世界影響也是非常巨大，若開工情況不佳，企業會可能會結束在大陸的生產基地，雖然高成本，但也別無選擇，且一旦離開後就可能不會再回去。對台灣來說，因兩岸經濟連結度太高，包括鴻海、和碩、台達電等企業，有6到8成的產能在大陸，同樣也會受到衝擊。

另外還有製藥的原料問題，黃清龍引用英國金融時報就報導，若大陸因疫情不恢復原料生產，那麼全球多數製藥廠的原料庫存，將在本月底耗盡，恐面臨停產威脅，包括抗生素、止痛藥、糖尿病用藥、抗愛滋病毒療法等，將引發市場恐慌，供應鏈斷掉引起搶購，最後導致藥價飆升，恐帶來更多人員死亡。

(中時電子報)