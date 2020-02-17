中租企業於2016年入主先鋒投顧，經過三年醞釀，因股權為中租企業集團百分之百所持有，因此，正式更名為中租投顧。

中租投顧董事長黃正明表示，中租投顧走過金融風暴，是國內投顧第一個線上基金交易平台，並引進多家知名境外基金品牌，滿足「一站購足」的理財需求。在中租入主後更與知名國際巨擘合作推出新產品，如去年與德國第一大基金公司-德意志資產管理合作，推出國際級智能理財服務WISEGO，頗受使用者好評；此外更成為資產管理業的全球巨人-資本集團的總代理。

中租投顧總經理陳俊傑表示，中租基金交易平台致力於創新，功能上不但有首創的「指定贖回」（逐筆買回），也是首個1,000元即可定期扣款買基金的平台，且單筆申購的門檻更只要新台幣3,000元起。現在再加碼推出「鼠我最狂」真正的全面零手續費活動，此優惠措施直到年底，不分股債、不分境內外，適用全平台40個境內外基金系列，包括聯博、富達、資本集團、摩根、NN（L）、元大、國泰、統一等。中租投顧致力提供一個便利且優惠的基金交易平台，並將持續上架新基金，就是以「全民基金平台」為使命，做投資人身邊的「神隊友」。

對於近期新冠肺炎影響市場情緒，陳俊傑分析，依過去SARS的歷史經驗，在疫情最終能受控的情況下，股債市都將回歸基本面表現，而風暴期間的拉回會是難得的進場點，因此建議積極型投資人不妨伺機逢低進場佈局股市，保守一點的投資人則可考慮高收益及新興市場債。

(工商 )