自小就與網路有極為密集接觸的千禧世代，逐漸主宰全球消費市場。景順投信表示，千禧世代作為全球一股最新、且人數持續增加的消費力量，更帶來新的投資契機，投資人該如何掌握這股趨勢，在千禧浪潮中尋找長期贏家。

在1981年至1996年間出生的千禧世代，他們的生活消費方式已與上幾代長輩大不同。景順投信指出，千禧世代在購物行為、玩遊戲、聽音樂、看電視，甚至於交朋友，幾乎都可以透過網路與手機或平板電腦在彈指之間完成，因此對投資人而言，能夠從這些商機中找到持續擴增市佔率的企業，成為最重要的事情。

景順環球消費趨勢基金很早就看到這個趨勢，並從中掌握投資機會，在投資組合中配置更多比重於線上消費內容，尤其在電子商務、電子遊戲和串流媒體三大領域。

以電子商務來說，在景順環球消費趨勢基金2019年12月前十大持股中，包括美國與大陸兩大巨型網路企業亞馬遜（Amazon）、阿里巴巴（Alibaba）為基金前兩大持股。

景順環球消費趨勢基金經理Ido Cohen表示，美國電子商務滲透率幾乎全面攻占各零售產業，近十年更是快速成長，而隨著時間的推移，電子商務的滲透率將來可望會成長到30％，這股趨勢即以亞馬遜為產業變化的代表性企業。

電子遊戲方面，Ido Cohen表示，電玩公司的獲利模式變得越來越多元，除了販賣遊戲本身，還可以銷售遊戲裡面的裝備、任務或地圖；甚至培養電玩明星，在回合制的團隊對抗當中，透過遊戲的實況轉播賺取廣告費與權利金。

至於串流媒體部分，千禧世代聽流行歌已經很少購買實體，大多訂閱串流音樂，這些音樂平台必須支付權利金給音樂公司，所以掌握智慧產權的音樂公司其實才是這個產業鏈當中的實質受惠者。

找出消費趨勢改變的方向，並在消費產業當中尋找受惠者，一直是景順環球消費趨勢基金長期布局的核心。

雖然新型冠狀病毒為大陸或全球經濟整體帶來減速疑慮，但Ido Cohen表示，電子商務、線上遊戲等公司的營收來自使用者的參與程度，有鑑於政府基於衛生與安全考量呼籲民眾避開人潮密集的地區並留在室內，這些公司的服務使用率很可能因此上升。

(工商 )