Visa宣布，任命趙麗芳為台灣區總經理，負責Visa台灣的業務營運、策略規劃以及領導管理，任期於3月16日開始。在此之前，趙麗芳曾任Visa策略專案暨企劃副總裁，在大陸策略規劃與市場開放扮演重要的角色。

台灣本地出身，趙麗芳在這個職務上，將帶來她在資訊科技以及金融服務領域，跨越多個市場﹑超過20餘年的經驗。在加入Visa之前，她曾任聯想（Lenovo）全球服務策略暨個人電腦服務副總裁，也於IBM接掌多個高階管理職位，最後職務擔任全球企業諮詢服務大中華區副總裁兼營運長。

趙麗芳繼任麻少華，在過去麻少華帶領Visa台灣業務的14年間，Visa數位支付使用率倍增，Visa 金融卡使用更為普及，實體商店感應刷卡交易普及率達到七成；麻少華也導入Visa代碼化服務，使數位交易更加安全流暢，以及推動Visa 全球通匯服務，讓跨國匯款交易更便捷、安全且與即時。

Visa大中華區總裁于雪莉表示，很高興能有趙麗芳領導Visa台灣持續成長的業務及團隊。憑藉其優秀的業務管理能力，以及對市場的深刻瞭解，有信心她能在數位變革時代下，將台灣Visa營運推向新的高峰。

Visa台灣區總經理趙麗芳表示，期待在Visa台灣穩健的基礎上持續發展，並密切地與Visa台灣區團隊、金融機構、商家以及政府夥伴合作，以導入Visa全球領先的數位支付解決方案，提供台灣市場最佳的支付及金流服務。

趙麗芳擁有國立臺灣大學國際企業系學士學位、國立臺灣大學工商管理學碩士學位。

(工商 )