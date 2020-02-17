新冠肺炎疫情持續延燒，不少藝人出錢出力發揮愛心，也紛紛獻聲打氣！蕭敬騰（老蕭）、謝霆鋒、王俊凱三人近日合作公益歌曲〈保重〉， 向前線抗疫、堅守崗位的每一位英雄們，以及努力奮戰病情的患者說一聲「保重」。〈保重〉由謝霆鋒作曲、張楚翹作詞，MV記錄戰疫英雄們的故事，歌詞「風雨過後約定要重逢」傳遞到每個人的心裡，令不少網友聽完淚崩。

該曲MV 17日在微博發布，老蕭也在社群網站分享一張他親手寫下「保重」的毛筆字，並發起話題「最想對誰說保重」？謝霆鋒表示：「面臨風雨和困難，謝謝每個平凡卻不平凡的英雄，義無反顧戰斗在前方，請你們千萬保重，早日歸來與家人團聚。」王俊凱也發文：「致敬奮戰在抗疫一線的所有英雄們，說一聲保重，平安歸來。」

對於這次合作錄音製作，老蕭的經紀人Summer今回應：「特別時期，所有工作都是各自在各自的城市完成，各自錄各自拍，再匯總成這一首歌。」對於近期疫情嚴重，她表示公司團隊長期在外工作，平時就習慣戴口罩、公筷母匙、隨時洗手消毒，「最近就更加強，要求工作時不得聊天，盡量保持距離，少互動、加強洗手，工作空間都有水神及殺菌機同步執行」。

Summer坦言老蕭最近受疫情影響情緒低落，「他心情肯定難受，對於前線工作者充滿佩服和感謝，也希望大家好好照顧自己，唯有照顧好自己，才有能力照顧他人！」老蕭平時常鼓勵父母出去走走，蕭爸蕭媽及老蕭的姊姊、大嫂們本來這個月要去耶路撒冷旅遊，但老蕭不放心要求退團，親人都能認同，因臨時退團被罸了近10萬。此外，老蕭這陣子也要求爸媽少出門，保持家裡空氣流通，勤洗手最安全。

老蕭親寫毛筆字為抗疫打氣。（喜鵲娛樂提供）

老蕭親寫毛筆字為抗疫打氣。（喜鵲娛樂提供）

(中時 )