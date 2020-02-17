王力宏、張韶涵、胡彥斌及蘇有朋4位耳熟能詳的歌手，受邀擔任陸綜《天賜的聲音》常駐音樂合夥人，首集請來炎亞綸、汪蘇瀧、薩頂頂等人氣嘉賓和4位配對、合作金曲舞台。私下為好兄弟的王力宏和蘇有朋在面臨「搶人難題」時，就有濃濃的火藥味，互相挑明：「朋友歸朋友，好機會是不能承讓的！」張韶涵也不甘示弱，「該搶的時候還是得搶！」一旁的胡彥斌也不遑多讓的說：「如果是來混一下的那就不要選我！」認真表達自己謹慎的選人標準。

首輪嘉賓表演中，炎亞綸和汪蘇瀧合唱林宥嘉的夯曲《想自由》，炎亞綸雖被胡彥斌指出「音準仍須努力」，王力宏也鼓勵：「沒有百分百完美的演出，感染力更為珍貴。」炎亞綸虛心接受指教，表示自己就是來學習的、想盡力展現自己對音樂認真的一面。此言讓同為偶像出身的蘇有朋相當感動，「顏值高的偶像需要用更多的努力去證明實力。」胡彥斌則緩頰開玩笑說：「我怎麼沒有這種煩惱過！」緩和不少緊張氣氛。

炎亞綸被指音準不穩。（圖／愛奇藝台灣站提供）

最後炎亞綸和汪蘇瀧都選擇張韶涵當合唱夥伴，其他3位合夥人積極表示要搶汪蘇瀧這位可塑性高的創作歌手，但張韶涵卻拒絕熱門人選汪蘇瀧、大爆冷門選擇和炎亞綸一起挑戰新穎合作，成節目一大看點。

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(中時電子報)