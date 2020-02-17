新冠肺炎疫情緊張，演藝圈鮮肉游士衢坦言自己的工作也受到了影響，都乖乖在家「自我防疫」鍛鍊身體，精實的六塊肌就是他長時間以來努力的成果。他表示每天都會關注疫情狀況，並認為自己先做好防護很重要。

游士衢本著台大化工系畢業的專長提醒大家，消毒有分成環境及人體可接觸，次氯酸鈉、異丙醇可用於消毒環境，建議了解使用規範後小心使用。游士衢很喜歡日本，去年還赴沖繩石垣島拍攝「綠色牢籠」紀錄片，當時的劇組一半以上都是日本人，包括東京的美術老師、大阪的妝髮老師，想到當時大家是這麼齊心協力地完成這個作品的拍攝，他更加擔心，並希望所有人都能平安。

游士衢才剛滿24歲，曾在Netflix影集《罪夢者》中飾演張孝全的獄友，去年底在舞台劇《你的側臉》中擔綱男主角打出知名度，在歌舞劇《恐龍復活了》也有亮眼表現。他常常被誇讚背台詞很快，對語言也很有天份，精通中文、英文、日文以及西班牙文，除了戲劇、舞台劇外，學生時期就創作詞曲，2018年就發行自己的數位EP，並多次舉辦小型演唱會，期待自己全方位發展。

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(中時電子報)