美國一家知名狗糧製造商執行長，為了證明自家商品的品質沒問題，竟然親自下海挑戰「連吃1個月狗糧」，期間他不斷在社群媒體上和網友分享整個過程，也呼籲大家不要隨意模仿這個行為。沒想到就這麼吃了1個月後，他的體重竟狂掉13公斤，讓眾人都為之震驚。

根據《衛報》報導，美國寵物飼料製造商「Muenster Milling」的執行長米奇費德霍夫（Mitch

Felderhoff）指出，這2年來他腦中一直有個挑戰吃狗糧1個月的想法，米奇認為這不單只是個宣傳噱頭，主要希望大家瞭解他們對工作充滿熱情，絕對會竭盡所能為狗狗提供最好的食物。

不過在執行過程中，米奇透露，其實狗糧真的不好吃，「吃下去就跟聞起來一樣」，挑戰到了第4天時非常痛苦，直到第3週他才開始習慣吃狗糧，甚至認為自己超棒。有人質疑這項挑戰有作弊的嫌疑，米奇則回應，自己真的沒有吃其他食物。

沒想到1個月過去，米奇竟然甩去超過13公斤，他也在Instagram瘦下來的照片，同事還紛紛開玩笑表示，「特殊飲食對米奇有非常大的影響」，此外他也幫助了收容所中的30隻狗狗獲得收養。結束為期1個月的挑戰後，米奇首先就是大吃手撕豬肉和墨西哥辣椒卷，因為他實在太想念人類食物的味道了。

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(中時電子報)