新型冠狀病毒疫情全球升溫，防疫勤洗手，你洗對了嗎？大里仁愛醫院感染科主治醫師黃怡菁17日表示，加強個人手部衛生勤洗手、不碰眼鼻口，減少出入群眾聚集場所，是不二法門，並要落實「內、外、夾、弓、大、立、腕」的洗手口訣，洗手流程時間需達40秒至60秒，在吃東西前、照護小孩前、看病前後、擤鼻涕及上廁所後，都要勤洗手。

新冠肺炎疫情升溫，民眾防疫要勤洗手，感染科醫師黃怡菁指出，在面對流行性感冒及新型冠狀病毒期間，加強個人手部衛生勤洗手、不碰眼鼻口，並減少出入群眾聚集的場所，是不二法門。

要如何洗好手呢？黃怡菁指出，洗手流程時間需達40秒至60秒，步驟是先取下戒指、首飾及手錶；以水潤濕雙手；塗抹清潔乳、香皂等清潔物品或消毒液，並落實「內、外、夾、弓、大、立、腕」的洗手口訣，確實搓洗手掌、手背、指縫、指尖、大拇指及虎口、手腕等處，以清水將雙手徹底沖洗乾淨，再使用擦手紙擦乾，將擦手紙丟進垃圾桶。

黃怡菁表示，使用香皂等清潔物品及消毒品是要洗去留在手部的細菌及病毒，雙手徹底清洗乾淨後，一定要擦乾。否則，手部潮濕反成為細菌及病毒孳生環境，擦乾後才能杜絕手部成為細菌及病毒的滋生平台。

黃怡菁提醒民眾，洗手的時機包括吃東西前、照護小孩前、看病前後、擤鼻涕及上廁所後等，民眾都要落實洗手。

(中時 )