新冠肺炎疫情未見降溫，使國人出遊意願銳減。為了在以旅客健康安全為首要考量的前提下提升國內住房率，易遊網集結逾百間國內飯店推出「安心訂房企畫」，攜手飯店業者做好防疫措施與衛生清潔管理，共同承諾3大保證，讓旅客出遊多一層保障。

易遊網指出，「安心訂房企畫」3大保證包括飯店公共空間與客房每日定期消毒，飯店公共空間或客房內提供酒精或乾洗手等消毒用品，以及指定專案於3月底前入住，可享入住前1天免費取消。除了上述基本保證外，許多飯店亦提供更嚴謹的防疫應對。

而易遊網獨家承包的2輛「環島之星Hello Kitty繽紛列車」，在疫情期間每日均針對座椅、行李架、頭墊巾、縫隙空間等進行全面性消毒，且每周另外安排一次專業消毒，以加強防疫效果。車內也備有口罩、酒精、體溫計，供有需要的旅客使用。

遊程接駁方面，易遊網則要求司機須配戴口罩，並在旅客上車時協助在旅客雙手噴灑酒精，做好清潔管理把關。為避免交叉感染可能，團體用餐時會請導遊向旅客宣導使用公筷母匙，以共同維護彼此健康為首要原則。

為加強民眾國旅信心，易遊網除了把關交通工具的清潔安全外，遊程部分也以安排戶外景點為主，並選用防疫措施良好的飯店下褟，降低民眾出遊擔憂。其中，自20日起出發的指定商品，可享住房免費升等、最高直升頂級套房等優惠內容。

易遊網預期，雖然民眾在疫情期間的出遊意願暫緩，但在疫情趨緩平息後，旅遊需求將在短時間內迅速回溫。同時，也提供「旅遊防疫懶人包」，整理出遊防疫措施、各國入境規則、旅遊退改辦法等資訊，供民眾參考。

(時報資訊)