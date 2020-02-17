Foodpanda熊貓外送新制上路，將原先每單70元改為60元，還要「預儲」墊錢才不會讓外送員被停權，引發外送員大反彈。繼1月16日第1次勞資調解破局後，北市美食外送司機工會籌備會17日再到北市勞動權益中心與資方進行第2次勞資爭議調解會，但雙方仍無共識，將在3月16日進行第3次調解。

勞資爭議調解會議現場，雙方針對第1次會議中，籌備會所提出的5大訴求，包含預存制度、錢包機制、要求符合《台北市外送平台業者管理自治條例》

、落實承攬制度、工會協商制度的落實，但因Foodpanda代表對外送員所提出的訴求仍無法承諾，造成調解無法達成共識。

勞動局長陳信瑜表示，雖雙方無法達成協議，但北市自去年12月18日即已發布施行「台北市政府外送平台業者輔導要點」，其中第9點即要求「外送平台業者應就外送員因負評或其他事由而遭停權處分建立申訴處理機制」，希望Foodpanda重視外送員此次的訴求，於第3次調解會議持續與外送員協商，以解決與外送員的爭議。

陳信瑜呼籲，除透過勞資爭議調解進行協商外，外送平台業者應更進一步主動聽取外送員之意見，持續溝通，以創造雙方共同的利益。

(中時 )