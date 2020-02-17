有阿公級韓粉之稱的鋼鐵韓粉文山伯，昨晚開直播宣布退出中國國民黨，在韓粉圈引起震動，文山伯說，看到國民黨不想大力改革，韓國瑜被罷免也無動於衷，雖然決定退黨，但會繼續挺韓。有網友看完文山伯退黨言論大嘆，「真的覺得國民黨沒救了，文山伯通篇不檢討韓國瑜」。

文山伯昨晚開直播表示，「這個黨越來越自私，黨員有所求，為了利益而加入，指導國民黨，今天不得不做出決定，因為我真的玩不起，我沒本事比，也沒本事玩，不應該把時間浪費在國民黨」。

文山伯強調，他及早離開，離開後做多少算多少，幾次選舉的打擊、失敗，看到猖狂的妖魔鬼怪，國民黨卻絲毫沒有改變的想法與看法，馬英九菁英藍知識藍，為了身邊小朋友，長期鄙視南部穿拖鞋的，對南部政治菁英，國民黨把門關起來，這些人當然走去民進黨。

網友eunhailoveu在批踢踢論壇發文，「看完文山伯的文章後，文山伯還在檢討馬英九這些知識藍瞧不起南部草根藍，通篇不檢討韓國瑜，說你們都拱韓國瑜出來選，的確，他們有拱韓(知識藍)，但韓國瑜難道自己不想選？真心覺得國民黨拜拜囉！」。

(中時電子報)