2019年信用卡流通卡數創下台灣信用卡歷史紀錄，達4,739萬張，不僅如此，整體信用卡市場發卡量也創下近五年來新高，發出784萬張，較2018年成長31％。銀行搶發卡市場，卯勁推出亮眼回饋、首刷禮，為深入了解消費者對信用卡首刷禮的期待，Money101金融比較平台針對20歲以上成年人推出「信用卡首刷禮大調查」，高達83％民眾表示信用卡「首刷禮」會影響其辦卡意願，最具吸引力首刷禮分別為刷卡金（73％）、額外加碼現金回饋趴數（51.6％）、零售通路禮券(48.6％)，顯見現金入袋有誘因。

Money101金融比較平台表示，銀行不斷搶進市場，透過精準的分眾行銷來降低獲客成本，除了祭出差異化刷卡優惠滿足不同客群需求之外，也在「首刷禮」下功夫，與異業合作延伸獲客管道，衝出發卡量以加速拓展消費金融版圖。

Money101業務長江國峰提到，我們致力於提升台灣金融產品透明度，消費者透過平台快速挑選適合自己的理財工具。2019年起陸續與銀行擬定通路限定首刷禮策略，觀察到國人確實將信用卡當作支付工具，依據自身消費習慣挑卡，然而，加碼首刷禮的吸引力的確能縮短民眾決策時間，提升了50％的申辦意願。

民眾對於「現金回饋」的喜好，在「信用卡首刷禮」也可以觀察到。最受民眾感興趣的「信用卡首刷禮」為「刷卡金」（73％），其次為「額外加碼回饋趴數」（51.6％），再來才是「零售通路禮券」（48.6％）；而幾乎每家銀行首刷禮都有的「行李箱」只受33.6％民眾親睞，「登機箱」只有13.1％表示有興趣。

交叉分析持卡張數多寡對於「首刷禮」的期待，隨著民眾持卡張數越多，「刷卡金」越具吸引力；而對於尚未持有信用卡的民眾來說，最具吸引力的反而不是刷卡金，而是實用的吸塵器、掃地機器人、果汁機、音響等「3C家電」，獲得59％的好感度，遠高於整體受訪者的的42.3％。

Money101金融比較平台與匯豐、渣打、星展攜手推出通路限定加碼首刷禮，民眾透過Money101網站連到銀行官網申辦指定信用卡，符合刷卡消費門檻，除了獲得一般通路首刷禮以外，銀行再額外加碼提供500元至800元的禮券，禮上加禮。

普遍來說，300元至500元的「刷卡金」是多數銀行提供的首刷禮選項之一，像是星展炫晶御璽卡、Everyday鈦金卡符合新戶首刷資格就送500元刷卡金；4月底前Money101通路限定再加碼500元超商禮券，相當於可以獲得1,000元價值的新戶首刷禮。市場上提供刷卡金作為首刷禮的還有永豐DAWHO現金回饋信用卡、台新太陽或玫瑰卡、國泰KOKO悠遊白金卡、聯邦幸福御守御璽卡等信用卡，新戶享500元刷卡金。

另外，銀行首刷禮祭出「額外加碼回饋趴數」就像是提供給新戶持卡人的專屬用卡甜蜜期，只要有刷卡消費需求，就有機會將足額回饋拿到手。渣打現金回饋御璽卡，卡片特色是國、內外消費享1.88％現金回饋，無上限，新戶核卡後60天內額外加碼5％，相當於每筆一般消費享6.88％，加碼5％的部分，上限350元；2月底前透過Money101申辦，新戶任刷一筆不限金額，渣打再送500元百貨禮券。

匯豐現金回饋御璽卡同樣也提供新戶核卡後90天於20家指定App消費，加碼至10％回饋，90天內上限500元，包含綁定在Apple Pay、LINE Pay、Uber Eats、foodpanda、台灣大車隊、Netflix等App；3月底前Money101通路申辦再加碼享800元超商禮券。

究竟首刷禮要價值多少元，民眾的辦卡意願才會提升？價值「1,000元以上」首刷禮獲得最多受訪者選擇，有48％民眾表示能提升辦卡意願。

此次調查數據中看到，「線上辦卡」成為主要趨勢。民眾最常使用的辦卡途徑為網路線上申辦(82％)，其次為銀行臨櫃申請（26％）。

Money101觀察到，即使是同一張信用卡，於不同管道申辦，首刷禮贈品未必相同，其中，有銀行更願意祭出額外首刷禮或是回饋，鼓勵民眾善加利用「線上辦卡」，與傳統辦卡管道做區分。

「信用卡首刷禮大調查」為 Money101.com.tw 針對20歲以上民眾自2020年2月5日至11日止於網路問券調查，共回收1,667份有效樣本。

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