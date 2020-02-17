《天才衝衝衝》助理主持徐凱希，在農曆年假期跟團去北歐追極光，體驗到零下21度的冰冷，旅程中不僅帝王蟹吃到飽，還有雪上摩托車、破冰船的雪地探險以及跨越北緯66度33分的北極圈，並在行程的最後一天追到極光，10天行程花費台幣16萬，但視覺衝擊十足，心靈相當充實，她笑稱，人生夢想清單又完成一個項目。

本來這趟極光之旅差點成為一大憾事，徐凱希在芬蘭待8天，許多看到極光的熱門景點因雲層太厚而看不到，其中一天入住玻璃屋，飯店主打躺著也能看到極光，那晚窗外的玻璃只有厚厚的雪覆蓋著，外頭一片漆黑什麼都看不到，抱著沮喪的心，她只好早早入睡。整個芬蘭行程到最後一天都看不到極光，她失望詢問導遊是否有其他方法，導遊推薦她另外自費4000元參加當地的追極光旅行團，該旅行團主打開車追極光，撇開所有熱門景點，車子一路往偏僻地方行駛，開了2個多小時，終於在芬蘭與瑞典邊界看到極光。

徐凱希成功追到極光。（時代創藝提供）

看到極光的那一刻，徐凱希呆愣站在原地，時間彷彿停住了，「眼前的一切都很不真實，看到極光的變化，內心的感動真的無法言喻。」這趟追極光之旅，旅行社原先安排8日從瑞典飛香港轉機回台，但受疫情影響，她擔心在香港轉機得居家檢疫14天影響工作，於是決定脫隊另外自費台幣36000元，改由杜拜轉機，「花這個錢事小，不要影響到大家的工作比較要緊。」

(中時 )