蘇男衝到黃女家堵人，將她拖出電梯。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真)

黃女皮膚白皙，外型亮麗。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真)

新北市一名50多歲的蘇姓男子，戀上蘆洲某養生館一名22歲黃姓越南籍按摩女子，雙方疑發生金錢及感情糾紛，今(17)凌晨3時許，蘇竟帶著汽油桶至養生館，潑灑黃女後點燃，將她活活燒成焦屍，中午12時許，黃女的林姓丈夫現身派出所，並稱蘇男曾多次騷擾自己的老婆，沒想到竟狠心下手殺害，相當錯愕。

據了解，黃女前年2月、8月以探親名義來台，與林男結婚後，去年11月起持居留證定居台灣，並與丈夫住在樹林某電梯大廈，夫妻平時感情普通，林男知道老婆在按摩店上班，但不太清楚工作細節。

經查，蘇男曾多次到店內消費，皆指定黃女服務，因此產生情愫，雙方互動密切，1月中時，蘇男發現黃女偷他皮包與1萬5000元，氣得衝到黃女住家質問，雙方發生肢體衝突，更鬧上警局。

黃女丈夫雖表示，知道蘇男在追求太太，還曾多次騷擾，但不清楚兩人互動狀況，如今老婆被活活燒死，黃女丈夫相當錯愕，不懂為何蘇男如此心狠手辣，詳細案發原因，仍待警方進一步釐清，目前仍持續追緝蘇男。

(中時 )