太空人2017年作弊案爆發，紅襪隔年在季後賽打敗太空人，結果兩隊都有可能是作弊。紅襪投手賽爾(Chris Sale)心境沉重，但也無意為紅襪開脫，他表示：「我只希望讓真相大白，讓比賽乾乾淨淨。」

賽爾說他老早就懷疑太空人了，2017年季後賽對太空人首戰就是他先發，「他們擊中我每顆球，把變化球打個老遠，還能打到脖子高度的快速球，他們根本知道我要投什麼球。如果他們沒作弊，那我就顯得像個白癡了。」

那場賽爾5局被打7分，最後紅襪被太空人淘汰，只是賽爾不想全部推卸給對手作弊。「雖然調查已有結果，但我不能100%確定那一刻他們是否有作弊。那是我生平第一場季後賽，我很多事都不明白。」

既然自己的球隊正遭到調查，賽爾面對媒體時也不願再罵太空人。「你們要我怎麼做？拿槍指著他們嗎？如果我要罵他們，我可以私下找他們，不用在這麼多攝影機面前。與其在這裡怨天尤人，我還不如把時間用來再拿個冠軍。」

(中時電子報)