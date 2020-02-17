彰化市長林世賢凌晨在個人臉書粉專貼文，呼籲市民勿恐慌，也一度直指疑似收治死亡首例的醫院名稱，但上午已重新編輯更正貼文內容。（翻攝臉書／謝瓊雲彰化傳真）

沒有旅遊史的白牌計程車司機疑似載到染疫帶原台商而被感染，彰化市一家舞廳酒店深夜緊急貼出公告暫停營業，引發彰化市網友聯想，議論紛紛。（翻攝臉書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣伸港鄉民代表凌晨快速轉傳網媒報導。（翻攝臉書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣伸港鄉民代表凌晨快速轉傳網媒報導。（翻攝臉書／謝瓊雲彰化傳真）

新冠肺炎疫情持續升溫，昨中部出現全國首例本土確診感染死亡病例，是中部的白牌計程車司機，不少網友在社群瘋傳網媒深夜一則報導，直指彰化市某大型醫院收治死者，白牌計程車行所在社區下午也出現消毒車消毒；彰化縣衛生局與該醫院口徑一致，強調交由中央指揮中心統一說明發言，呼籲民眾無須過度恐慌，無助防疫。

衛生局長葉彥伯強調，這起個案複雜度很高，仍還有許多細節需要釐清，部分環節尚未完全了解，在對疫情仍不夠清楚了解前就對外說明，不只於事無補，反而會更亂，因為不完整的訊息，將會引起更多恐慌，呼籲民眾配合指揮中心防疫，加強自我防護。

衛生局指出，為提升彰化縣新型冠狀病毒檢驗量能，11日起即由衛福部彰化醫院及彰化基督教醫院兩家醫院，加入疾管署新冠肺炎的指定檢驗機構，具備新型冠狀病毒檢驗能力。

衛生局強調，這2家醫院實驗室，每天約可完成40至50例個案檢驗，藉由即時提供快速準確之檢驗結果，以期及早發現個案、陽性者即時治療，及加強接觸者相關防疫措施，希望能將疫情做最有效的控制。

中央流行疫情指揮中心昨晚公布中部出現全國首例新冠肺炎的本土確診死亡案例，立刻有網媒獨家指出是專門搭載中港澳台商往返中部機場的白牌計程車，且死於收治的彰化市某大醫院。

彰化市網友快速互通消息，包含肉搜白牌計程車行所在，一旁的公園、傳統戲曲表藝場館，甚至疑似台商去過的舞廳酒店深夜也立即張貼暫停營業兩周公告，搞得人心惶惶。

事後報導雖已下架、修正，但包含伸港鄉民代表陳聿琦在內的諸多民眾早已火速瘋傳；17日凌晨彰化市長林世賢也一度在臉書粉絲專業透露疑似收治死亡案例醫院，但上午已經重新編輯更正貼文。

一名住在遭影射社區的彰化市陳姓醫療從業人員指出，她相信政府的防疫作為，但死亡司機雖無旅遊史，卻有親友接觸史，尤其到底是載到哪個台商傳染肺炎病毒給他？這幾名可疑的台商返台後是否仍在彰化四處趴趴走？去過哪些地方？都需要迅速調查清楚，才能讓民眾安心。

(中時 )