口罩實名制上路後，不少民眾排隊也買不到口罩，卻傳出外交部免費提供口罩給駐台人員和眷屬。外交部今天表示，這些人無法憑健保卡或外僑居留證購買口罩，目前是由疫情中心採定期統一配發，數量比照國人。

為保護國人，政府日前宣稱口罩發放以國人優先，但日前卻傳出外交部對駐台機構的外館人員和家屬提供一周5個免費口罩，但在外館工作的台灣人則不發放，讓台灣員工覺得「矮人一截」。

外交部今天澄清，外交部並未有提供駐台機構人員取得口罩的特殊管道，或者特別供應駐台機構口罩。「外交部配給1周5個免費口罩只給駐台辦事處外國人」的說法與事實不符。

外交部表示，由於外國駐台機構的官員及眷屬並無法比照我國人，或一般居住在台灣的外籍人士憑健保卡或外僑居留證購買口罩，因此各國駐台機構曾請求外交部協助解決口罩問題。

外交部據此向中央流行疫情指揮中心反映，經會議討論及疫情中心主席裁示，目前是由疫情中心定期統一配發口罩給外國駐台機構的官員及眷屬，其配發的數量則是比照我國人購買的口罩數量辦理。

(中時 )